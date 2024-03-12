В Белгородской области увеличилось число пострадавших после обстрела ВСУ

Во время обстрела в городе Шебекино Белгородской области ранения получил еще один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его данным, один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия. Там в это время находился мужчина, который получил осколочные ранения брюшной полости.

Бригада «скорой» доставила раненого в городскую больницу №2 города Белгорода. Пациенту оказывают всю необходимую помощь, заключил Гладков.

До этого стало известно, что во время обстрела ВСУ Шебекино пострадала местная жительница. Женщина получила осколочное ранение.

Также после обстрела в городе зафиксировали различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также пострадали два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте, заключил Гладков.

Ранее в Нижегородской области локализовали пожар, вызванный атакой дрона.