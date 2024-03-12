Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что российские военные барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили две украинские БМП-1 в районе населенного пункта Ямполовка на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бигмы, мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили четыре атаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили 122-мм артиллерийскую установка 2С1 «Гвоздика» и американскую гаубицу М101.

Начальник пресс-центра также сообщил, что средствами противовоздушной обороны группировки были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов: три «Лелеки-100», «Синица», «Валькирия» и «Фурия».

Как уточнил Бигма, на Купянском направлении украинские военные потеряли до 30 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, два артиллерийских орудия, три минометных расчета, шесть беспилотных летательных аппаратов и автомобиль.

9 марта Минобороны РФ сообщало, что на Купянском направлении расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки войск ВС РФ сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины.

11 марта агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что расположение элитных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) было поражено ракетным ударом в Харьковской области.

До этого телеканал CNN передавал, что применение российской армией авиационных бомб ФАБ-1500, которые весят 1,5 тонны привело к большим потерям среди Вооруженных сил Украины и изменило расстановку сил на фронте.

Ранее украинские медики заявили, что не доверяют официальным данным о потерях ВСУ.