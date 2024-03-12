Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска уничтожили две украинские БМП-1

МО: ВС РФ «Ланцетами» уничтожили две украинские БМП-1 в районе Ямполовки

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что российские военные барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили две украинские БМП-1 в районе населенного пункта Ямполовка на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бигмы, мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили четыре атаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили 122-мм артиллерийскую установка 2С1 «Гвоздика» и американскую гаубицу М101.

Начальник пресс-центра также сообщил, что средствами противовоздушной обороны группировки были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов: три «Лелеки-100», «Синица», «Валькирия» и «Фурия».

Как уточнил Бигма, на Купянском направлении украинские военные потеряли до 30 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, два артиллерийских орудия, три минометных расчета, шесть беспилотных летательных аппаратов и автомобиль.

9 марта Минобороны РФ сообщало, что на Купянском направлении расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки войск ВС РФ сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины.

11 марта агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что расположение элитных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) было поражено ракетным ударом в Харьковской области.

До этого телеканал CNN передавал, что применение российской армией авиационных бомб ФАБ-1500, которые весят 1,5 тонны привело к большим потерям среди Вооруженных сил Украины и изменило расстановку сил на фронте.

Ранее украинские медики заявили, что не доверяют официальным данным о потерях ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами