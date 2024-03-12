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В Курской области сбиты еще три беспилотника

Губернатор Старовойт: еще три беспилотника сбиты в Курской области

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Shutterstock

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что над тремя районами региона были сбиты еще три беспилотных летательных аппарата.

«Еще три украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами», — написал Старовойт.

До этого губернатор сообщал о ликвидации беспилотника в небе над Фатежским районом.

Позднее стало известно о повторной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

В экстренных службах также сообщали, что на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами.

В ночь на 10 марта средства противовоздушной обороны Южной группировки войск сбили 49 беспилотных летательных аппаратов, три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиационную бомбу Hammer.

Ранее в Курской области при обстреле были повреждены газовая труба и линия электропередачи.

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