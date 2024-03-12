В Курской области сбиты еще три беспилотника

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что над тремя районами региона были сбиты еще три беспилотных летательных аппарата.
«Еще три украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами», — написал Старовойт.
До этого губернатор сообщал о ликвидации беспилотника в небе над Фатежским районом.
Позднее стало известно о повторной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.
В экстренных службах также сообщали, что на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами.
В ночь на 10 марта средства противовоздушной обороны Южной группировки войск сбили 49 беспилотных летательных аппаратов, три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиационную бомбу Hammer.
Ранее в Курской области при обстреле были повреждены газовая труба и линия электропередачи.