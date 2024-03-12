Произошла еще одна атака беспилотников на Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повторной атаке на регион украинских беспилотников. Об этом губернатор написал в Telegram-канале.

«Еще два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами», — говорится в сообщении.

До этого Старовойт написал в своем Telegram-канале о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.

Атака дронов этой ночью произошла сразу на несколько регионов. На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительным данным, пожар произошел после удара беспилотника.

Также украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородскую область. В результате взрывов никто не пострадал, но есть повреждения линии электропередачи. Без света в итоге остались семь населенных пунктов: села Ясные Зори, Ровенек, Черемошное, Устинка, Лозовое, Петровка и Соловьевка.

Еще один беспилотник был уничтожен над Тульской областью.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».