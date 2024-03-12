Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Произошла еще одна атака беспилотников на Курскую область

Старовойт: еще два украинских БПЛА сбиты над Курской областью

close
100%
Shutterstock

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повторной атаке на регион украинских беспилотников. Об этом губернатор написал в Telegram-канале.

«Еще два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами», — говорится в сообщении.

До этого Старовойт написал в своем Telegram-канале о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.

Атака дронов этой ночью произошла сразу на несколько регионов. На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительным данным, пожар произошел после удара беспилотника.

Также украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородскую область. В результате взрывов никто не пострадал, но есть повреждения линии электропередачи. Без света в итоге остались семь населенных пунктов: села Ясные Зори, Ровенек, Черемошное, Устинка, Лозовое, Петровка и Соловьевка.

Еще один беспилотник был уничтожен над Тульской областью.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами