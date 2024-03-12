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Беспилотник сбит над Тульской областью

Над Тульской областью сбили беспилотник, пострадавших нет

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Shutterstock

Беспилотник был уничтожен над Тульской областью. Как сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона, пострадавших в результате инцидента нет.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией России. По предварительным данным, разрушений нет, сообщили в министерстве по региональной безопасности.

«12 марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении.

Атака дронов этой ночью произошла сразу на несколько регионов. На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительным данным, пожар произошел после удара беспилотника.

Также украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородскую область. В результате взрывов никто не пострадал, но есть повреждения линии электропередачи. Без света в итоге остались семь населенных пунктов: села Ясные Зори, Ровенек, Черемошное, Устинка, Лозовое, Петровка и Соловьевка.

Почти в это же время губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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