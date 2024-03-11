Военный эксперт объяснил, почему ВСУ применяют танки Abrams в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять танки Abrams в зоне проведения спецоперации, потому что они испытывают снарядный голод для артиллерийских установок, а также из-за нехватки самих установок. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.

Он отметил, что США должны были поставить на Украину 31 Abrams. Однако американская сторона боится передать Киеву больше таких танков, считает эксперт.

«Нужно понимать, что американцы очень боятся кадров со своей горящей техникой в полях Украины. <...> Но самое важное, нужно понимать, что американцы фактически не выпускают новые Abrams. Все, что поступает сейчас в войска, — это некий каннибализм и модернизация существующих моделей», — сказал Клинцевич.

11 марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили очередной американский танк Abrams в районе поселка Бердычи под Авдеевкой. 8 марта Минобороны России в своем брифинге заявило, что недельные потери ВСУ на Авдеевском направлении составили семь танков, в том числе два Abrams.

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