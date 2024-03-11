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Эстония планирует разрешить резервистам участвовать в миссиях НАТО

ERR: Эстония хочет приравнять резервистов к кадровым солдатам

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Reuters

Министерство обороны Эстонии планирует внести поправки, которые позволят приравнять резервистов к кадровым солдатам и разрешить им участвовать в миссиях НАТО, обучать призывников и выполнять другие задачи военнослужащих. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

По словам журналистов, в случае принятия поправок у призывников также может появиться возможность служить на кораблях ВМС, участвующих в международных подразделениях НАТО.

За последние два года Эстония почти удвоила структуру своих вооруженных сил — это стало возможным благодаря резервистам и еще большему желанию людей внести свой вклад, рассказала Ану Раннавески, генеральный директор Агентства оборонных ресурсов. Она отметила, что нынешнее отсутствие гибкости в законодательстве не позволяет многим участвовать, отсюда и необходимость законодательных изменений.

Одним из крупнейших запланированных изменений является создание возможности добровольной резервной службы, подчеркнула гендиректор агентства.

«Они могли бы участвовать в международных боевых операциях в качестве резервистов, комплектовать силы быстрого реагирования. Конечно, также участвовать в подготовке призывников. Все эти виды деятельности, которыми сейчас занимаются военнослужащие действительной службы. Только с той лишь разницей, что мы не берем людей в армию. действующая служба», — добавила она.

На данный момент в Эстонии призывников нельзя отправлять на войну за границу или на международные операции.

Ранее сообщалось, что добровольцы из Эстонии начали готовиться к гипотетическому вторжению России.

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