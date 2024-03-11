Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии продлили срок полномочий начальника штаба обороны

Начальник штаба обороны Британии Радакин продолжит занимать пост до 2025 года

close
100%
Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин останется в этой должности до осени 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны королевства.

«Премьер-министр Риши Сунак и министр обороны Грант Шаппс рады подтвердить, что начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин останется на своем посту до осени 2025 года», — говорится в публикации.

Изначально предполагалось, что военачальник уйдет в отставку в ноябре текущего года. При этом, комментируя ситуацию, Шаппс заявил о наличии у Радакина необходимого опыта и лидерских качеств для продолжения работы «во все более опасном мире».

По словам самого адмирала, в будущем он намерен продолжить модернизацию Вооруженных сил Великобритании и «усваивать уроки» украинского конфликта. В том числе это касается укрепления ядерного комплекса страны и наращивания арсенала вооружений, пояснил начальник штаба.

Также он обратил внимание, что совсем недавно вернулся из командировки на Украину. На этом фоне Радакин обратил внимание на необходимость и дальше помогать украинским войскам.

В конце февраля газета The Times сообщила, что начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании активно помогал Украине при разработке планов ведения боевых действий. В частности, по информации журналистов, Радакин участвовал в разработке стратегии по атакам на российский Черноморский флот.

Ранее в Кремле оценили степень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами