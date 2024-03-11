В Британии продлили срок полномочий начальника штаба обороны

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин останется в этой должности до осени 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны королевства.

«Премьер-министр Риши Сунак и министр обороны Грант Шаппс рады подтвердить, что начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин останется на своем посту до осени 2025 года», — говорится в публикации.

Изначально предполагалось, что военачальник уйдет в отставку в ноябре текущего года. При этом, комментируя ситуацию, Шаппс заявил о наличии у Радакина необходимого опыта и лидерских качеств для продолжения работы «во все более опасном мире».

По словам самого адмирала, в будущем он намерен продолжить модернизацию Вооруженных сил Великобритании и «усваивать уроки» украинского конфликта. В том числе это касается укрепления ядерного комплекса страны и наращивания арсенала вооружений, пояснил начальник штаба.

Также он обратил внимание, что совсем недавно вернулся из командировки на Украину. На этом фоне Радакин обратил внимание на необходимость и дальше помогать украинским войскам.

В конце февраля газета The Times сообщила, что начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании активно помогал Украине при разработке планов ведения боевых действий. В частности, по информации журналистов, Радакин участвовал в разработке стратегии по атакам на российский Черноморский флот.

Ранее в Кремле оценили степень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.