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В зоне СВО уничтожены два пункта размещения иностранных наемников

Минобороны РФ: два пункта дислокации иностранных наемников поражены в зоне СВО

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Александр Гальперин/РИА Новости

Два пункта временной дислокации иностранных наемников поражены ударами Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, в 142 районах поражены скопления живой силы и военной техники противника.

11 марта, по сообщению Минобороны России, на Южно-Донецком направлении ВС РФ ликвидировали более 150 украинских солдат.

В тот же день российские штурмовики Су-25 («Грачи») уничтожили военнослужащих и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Осуществляя сближение с целью на максимально низкой высоте с огибанием рельефа местности, самолеты прибыли к точке открытия огня. Экипажи штурмовиков выпустили неуправляемые ракеты С-8 по противнику, после чего совершили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки и резко сменив направление.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams.

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Операция на Украине
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