В Генштабе Белоруссии прокомментировали учения НАТО вблизи границ страны

Вооруженные силы Белоруссии уделяют серьезное внимание боеготовности в связи с учениями Североатлантического альянса вблизи границ страны. Об этом сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, его цитирует пресс-служба министерства обороны республики в Telegram-канале.

«В вооруженных силах уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности», — сказал он.

Гулевич подчеркнул, что это является «особенно характерным для настоящего времени», когда вблизи белорусских границ проводят крупномасштабные учения страны НАТО.

«Это и учение «Драгун» с силами специальных операций в Польше, учение «Стойкий защитник», объединяющее в себе ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств (до 90 тыс. человек) является одним из самых крупномасштабных», — добавил начальник генштаба Белоруссии.

До этого в Кремле прокомментировали заявление Польши о военных НАТО на Украине.

Ранее Украине предрекли «унизительное поражение» в случае нового контрнаступления.