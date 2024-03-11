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РИА Новости пишет о подготовке элитных подразделений ВСУ к свержению Зеленского

РИА: Бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского

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Командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) обсуждают свержение главы государства Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

Представитель российских силовых структур рассказал агентству, что специалистами получен доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений ВСУ, например морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ.

«Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — сказал источник агентства.

По данным РИА Новости, украинские военные недовольны действиями Зеленского и нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который в феврале пришел на смену Валерию Залужному.

В частности, командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима заявил, что, если украинцы и военные не встанут на защиту Залужного, то Зеленский «будет торпедировать всех». Он призвал «снести» Зеленского и вместо него поставить на президентский пост Валерия Залужного.

Ранее в США рассказали, в каком случае свергнут Зеленского.

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