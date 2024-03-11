В США заявили о важной роли российских «планирующих бомб» во взятии Авдеевки

Российские «планирующие бомбы» доказали свою эффективность в Авдеевке, сыграв важную роль во взятии войсками РФ города под свой контроль. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

В статье приводятся слова военнослужащего ВСУ из 3-й отдельной штурмовой бригады, что от 60 до 80 «планирующих бомб» падали на территорию города каждый день.

«Эти бомбы полностью разрушают любую позицию. Все здания и сооружения просто превращаются в котлован после прибытия всего одного», — цитирует военного WP.

Как отмечает издание, речь идет о бомбах советской эпохи, которые несут до полутонны взрывчатки. Их оснастили крыльями и системами наведения, позволяющими летать на большие расстояния с «некоторой точностью», что позволяет российским самолетам, которые их сбрасывают, действовать вдали от украинских зенитных систем.

До этого New York Post писал, что ВСУ испытывают серьезные трудности после отступления из Авдеевки.

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