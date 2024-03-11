Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о важной роли российских «планирующих бомб» во взятии Авдеевки

WP: российские планирующие бомбы сыграли важную роль во взятии Авдеевки

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские «планирующие бомбы» доказали свою эффективность в Авдеевке, сыграв важную роль во взятии войсками РФ города под свой контроль. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

В статье приводятся слова военнослужащего ВСУ из 3-й отдельной штурмовой бригады, что от 60 до 80 «планирующих бомб» падали на территорию города каждый день.

«Эти бомбы полностью разрушают любую позицию. Все здания и сооружения просто превращаются в котлован после прибытия всего одного», — цитирует военного WP.

Как отмечает издание, речь идет о бомбах советской эпохи, которые несут до полутонны взрывчатки. Их оснастили крыльями и системами наведения, позволяющими летать на большие расстояния с «некоторой точностью», что позволяет российским самолетам, которые их сбрасывают, действовать вдали от украинских зенитных систем.

До этого New York Post писал, что ВСУ испытывают серьезные трудности после отступления из Авдеевки.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами