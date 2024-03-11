ВС РФ за ночь сбили шесть украинских дронов над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь сбили шесть украинских дронов над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — отметили в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа, которые были нацелены на объекты на российской территории.

Четыре украинских дрона ликвидировали над Брянской областью и два — над Орловской.

Накануне в аэропорту Пулково сняли ограничения после атаки БПЛА в Ленинградской области.

До этого в Новгородской области сбили два украинских беспилотника. В оборонном ведомстве отметили, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена в воскресенье, 10 марта, около 15:30 мск.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.