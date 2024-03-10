Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что лидеры западных государств паникуют из-за успехов российских военных на Украине.

«Ситуация становится паршивой. Русские одерживают победы на фронте, в этом сомнений нет, и именно поэтому мы наблюдаем эту резкую, паническую реакцию французов, британцев и администрации Байдена. Они не знают, что делать», — уверен он.

До этого в Германии удивились точности применения Россией авиабомб против Вооруженных сил Украины.

Газета The New York Times писала, что военно-воздушные силы России стали играть более серьезную роль в конфликте на Украине, что способствует продвижению ВС РФ вперед. NYT ссылалась на экспертов, которые отмечали, что подобная тактика принесла успех при взятии Авдеевки.

Ранее Вооруженные силы России применили в зоне СВО новую «чудо-бомбу».