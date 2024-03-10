Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше раскритиковали заявление МИД о вводе войск на Украину

Польский журналист Важеха назвал идею главы МИД о вводе войск на Украину бредом

close
100%
Shutterstock

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной отправке западных военных на Украину абсолютно неприемлемо, посчитал польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха. С критикой в адрес главы ведомства он выступил в соцсети Х.

«На конференции также прозвучали крайне безответственные слова министра о реализации «творчески продуманной и асимметричной эскалации». На самом деле под этим бредом скрывается лишь провокационное поведение, причем не в интересах Польши», — отметил журналист.

По его мнению, глава польского внешнеполитического ведомства напрасно согласился с предложением французского президента Эммануэля Макрона о вводе иностранного контингента на Украину.

Публицист уверен, что в случае военного столкновения Польше придется оборонять свою страну в одиночку. Важеха констатировал, что польские политики, вероятно, не видят разницы в географическом положении Франции и Польши, поэтому и делают подобные заявления.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал возможную отправку солдат Североатлантического альянса на территорию Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами