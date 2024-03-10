В Польше раскритиковали заявление МИД о вводе войск на Украину

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной отправке западных военных на Украину абсолютно неприемлемо, посчитал польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха. С критикой в адрес главы ведомства он выступил в соцсети Х.

«На конференции также прозвучали крайне безответственные слова министра о реализации «творчески продуманной и асимметричной эскалации». На самом деле под этим бредом скрывается лишь провокационное поведение, причем не в интересах Польши», — отметил журналист.

По его мнению, глава польского внешнеполитического ведомства напрасно согласился с предложением французского президента Эммануэля Макрона о вводе иностранного контингента на Украину.

Публицист уверен, что в случае военного столкновения Польше придется оборонять свою страну в одиночку. Важеха констатировал, что польские политики, вероятно, не видят разницы в географическом положении Франции и Польши, поэтому и делают подобные заявления.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал возможную отправку солдат Североатлантического альянса на территорию Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.