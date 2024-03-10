В Белгороде объявлен сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное домовладение в селе Безымено Грайвороновского городского округа Белгородской области.

В этот же день Минобороны РФ сообщало об отражении ночных атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Над четырьмя регионами РФ было сбито 47 украинских БПЛА. Наиболее интенсивному налету подверглась Ростовская область: несколько десятков беспилотников пытались атаковать Таганрог, где есть предприятие оборонной промышленности. На его территории начался пожар.

5 марта в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом. Подробности — в материале «Газеты.ру».

Ранее ВСУ обстреляли морской порт в Херсонской области.