Над Белгородской областью уничтожены два украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Вечером 9 марта Минобороны РФ также сообщало о сбитом украинском БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом хутор Мухин Белгородской области. По словам чиновника, с дрона было сброшено взрывное устройство на территорию жилого сектора. Гладков заверил, что никто не пострадал. Однако в одном частном жилом доме осколками пробило окна и посекло фасад. В настоящее время оперативные службы работают на месте ЧП.

В ночь на 9 марта расчеты сил противовоздушной обороны подбили и уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над четырьмя регионами РФ.

Ранее силы ПВО России сбили 197 дронов ВСУ за сутки в зоне спецоперации.