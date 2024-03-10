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На Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot

«Страна.ua»: на Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot

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Global Look Press

Украинские аналитики допустили возможность того, что уничтожение зенитно-ракетного (ЗРК) комплекса Patriot в Донецкой народной республике не обошлось без участия предателей. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения «Пэтриота», — говорится в материале.

Аналитики отметили, что комплексы Patriot попали в зону поражения российских войск, поскольку их перемешают к линии фронта, чтобы сбивать самолеты ВС РФ.

9 марта Минобороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка ЗРК С-300, а также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения ВСУ.

Позднее источник РИА Новости рассказал о том, что был произведен анализ видео объективного контроля, согласно которому был сделан вывод, что две из трех уничтоженных машин — это американские ЗРК Patriot. К такому выводу пришли в Telegram-канале «Рыбарь». После этого ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил об уничтожении трех комплексов Patriot.

Ранее в США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot.

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