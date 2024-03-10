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Средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников

Группировка «Юг» сообщила об уничтожении 49 БПЛА и трех снарядов HIMARS

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Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны Южной группировки войск сбили 49 беспилотных летательных аппаратов, 3 реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиационную бомбу Hammer. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев, беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Ясиноватая, Новоандреевка, Яковлевка ДНР. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 военнослужащих. Украинские войска также лишились семи автомобилей, зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

До этого сообщалось, что дроны и артиллерия ВСУ атаковали грузовики с углем в Харьковской области.

Как сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, первые удары по машинам были нанесены FPV-дронами, после чего украинские военные открыли прицельный огонь из ракетной системы залпового огня «Град». Пострадавшего водителя госпитализировали.

Ранее в Курской области ПВО сбили дрон ВСУ.

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