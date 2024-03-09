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Пентагон отреагировал на сообщения о возможной переброске морпехов на Гаити

Пентагон пока не принял решения о переброске американских морпехов на Гаити

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Shutterstock

В Пентагоне заявили, что США пока не приняли никаких решений о переброске военнослужащих морской пехоты на Гаити. Сообщение приводит ТАСС.

«В данный момент мы изучаем варианты действий для обеспечения безопасности сотрудников нашего посольства на Гаити», — говорится в тексте.

Отмечается, что никаких окончательных решений в связи с этим не было принято.

Так в Пентагоне отреагировали на информацию о том, что США рассматривают возможность переброски элитной группы морских пехотинцев в Гаити на фоне ухудшающейся ситуации с безопасностью.

9 марта стало известно, что в Гаити банды атаковали президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе. По словам источника в правоохранительных органах, 8 марта местные банды начали масштабное нападение на несколько правительственных зданий в центре Порт-о-Пренса и его окрестностях. Кроме того, злоумышленники атаковали здание МВД и полицейское управление. В городе слышны звуки выстрелов, произошли взрывы.

Ранее вооруженные банды попытались захватить главный международный аэропорт Гаити.

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