Военный самолет Швеции пролетел вблизи границы России

Впервые с момента вступления Швеции в НАТО шведский военный самолет совершил разведывательный полет вблизи сухопутной границы Российской Федерации. Об этом сообщает Itamilradar.

В публикации отмечается, что накануне самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B выполнил полет вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши.

В рамках другой миссии был зафиксирован полет над Балтикой недалеко от Калининградской области шведского самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 , который оснащен мощным радаром, способный отслеживать полеты самолетов на больших расстояниях.

До этого стало известно, что полиции Швеции поступила информация о полетах беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми территориями на юге страны.

В ночь на 9 марта дроны были замечены вблизи атомной электростанции (АЭС) Барсебек и над аэропортом Мальмё.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу в четверг, 7 марта. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.