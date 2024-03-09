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Украинская армия третий раз за день обстреляла хутор в Белгородской области

ВСУ трижды за день обстреляли хутор Мухин в Белгородской области

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Александр Гальперин/РИА Новости

Украинская армия третий раз за день обстреляла хутор Мухин Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«Ведется обстрел Шебекинский ГО х. Мухин», — указывается в публикации.

МЧС призвали местных жителей пройти в укрытия или подвалы.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

В полдень 9 марта губернатор региона Вячеслав Гладков доложил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом хутор Мухин Белгородской области. По словам чиновника, с дрона было сброшено взрывное устройство на территорию жилого сектора. Гладков заверил, что никто не пострадал. Однако в одном частном жилом доме осколками пробило окна и посекло фасад. В настоящее время оперативные службы работают на месте ЧП.

Ранее ВСУ повредили ЛЭП в Белгородской области.

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