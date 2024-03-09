Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северодонецком направлении.

Для поражения противника использовались неуправляемые авиационные ракеты. В Минобороны отметили, что после нанесения удара летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Передовой авиационный наводчик доложил, что все указанные цели успешно поражены.

5 марта начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные за сутки уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками. Он также отметил, что военнослужащие группировки «Центр» при поддержке огня артиллерии и огня авиации занимают более выгодные рубежи и позиции.

1 марта сообщалось, что российские штурмовики Су-25 смогли нанести удар по опорному пункту Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.

Ранее российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино.