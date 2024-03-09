В ДНР в результате атаки украинского дрона сгорело авто

Автомобиль воспламенился в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Старомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом доложил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Сгорел легковой автомобиль», — написал градоначальник.

Согласно его информации, дрон был начинен взрывчаткой, в результате сброса которой произошло возгорание авто. Инцидент произошел в поселке городского типа Старомихайловка на улице Калинина.

В январе Кулемзин написал, что украинская армия нанесла удар по Старомихайловке в ДНР, в результате чего ранения получила одна мирная жительница.

До этого представительство СЦКК сообщало, что одна из больниц в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ.

Ранее при обстреле Донецка пострадала школа.