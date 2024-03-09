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Военные США и Франции сбили десятки беспилотников хуситов в Красном море

Reuters: военные США и Франции сбили десятки БПЛА хуситов в Красном море

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US Central Command/Reuters

Американские и французские войска сбили десятки беспилотников в субботу, 9 марта, после того, как йеменские хуситы атаковали в Красном море сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы в Аденском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское и американское командование.

«Корабли и самолеты ВМС США сбили 15 беспилотных летательных аппаратов хуситов в районе Красного моря», – говорится в недавнем сообщении Центрального командования США (CENTCOM).

Ведомство отметило, что БПЛА представляли непосредственную угрозу торговым судам, ВМС США и кораблям коалиции в регионе.

Представители французской армии отметили, что их военный корабль и истребители сбили четыре боевых дрона на подлете к военным судам европейской миссии Aspides в регионе.

«Эта оборонительная акция напрямую способствовала защите грузового судна True Confidence под флагом Барбадоса, которое было затоплено 6 марта и сейчас буксируется, а также других коммерческих судов, проходящих транзитом в этом районе», — отметила французская сторона.

До этого сообщалось, что Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Красном море и Аденском заливе коммерческое судно и несколько эсминцев, принадлежащих США.

Хуситы атакуют корабли в Красном море с ноября, что, по их словам, является кампанией солидарности с палестинцами в войне в Газе.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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