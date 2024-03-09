CNN сообщил о подготовке США к потенциальному ядерному удару России по Украине

США с конца 2022 года готовятся к потенциальному удару России по Украине тактическим или боевым ядерным оружием. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников из президентской администрации.

По их словам, соответствующее решение было принято на основании анализа, изучения обстановки вокруг Украины в целом и новых чрезвычайно важных разведданных. Один из собеседников канала подчеркнул, что эти данные не были просто гипотетическими, они еще и основывались на конкретной информации.

США должны были составить планы, чтобы отреагировать лучшим образом, если появятся признаки подготовки к атаке и сам удар. Так с конца лета и до осени 2022 года Совет нацбезопасности США провел ряд заседаний для разработки таких планов.

CNN также узнал, что американское руководство связалось с Индией, Китаем и передали свои опасения Москве. По данным канала, государственный секретарь США Энтони Блинкен «напрямую» уведомил о них главу МИД РФ Сергея Лаврова, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли переговорил по телефону с главой Генерального штаба Валерием Герасимовы, а директор ЦРУ Билл Бёрнс поехал для беседы с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Турцию.

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