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Начальник генштаба ВСУ Шаптала уволен со службы

«Страна.ua»: начальника генштаба ВСУ Шаптала признали негодным к военной службе

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Валерий Залужный/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Украине вслед за главкомом ВСУ Валерием Залужным отправлен в отставку начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, Шапталу, как и экс-главкома ВСУ Залужного, признали непригодным к службе при прохождении военно-врачебной комиссии.

9 марта стало известно, что Валерий Залужный после своего увольнения с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины был признан негодным к военной службе. Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что Залужный еще в феврале этого года написал рапорт об увольнении из армии — предположительно, из-за того, что понимал, что ему «командовать больше ничем не дадут».

8 марта отставку Залужного и замену генералов прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это «нормальной ситуацией» и заявил, что верит в лучшее.

Ранее бывший украинский депутат рассказал о конфликте в руководстве Украины.

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