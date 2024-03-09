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Сенатор назвал способ предотвратить атаки дронов на территории РФ

Сенатор Джабаров предложил сместить границу Украины после массовой атаки дронов

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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что смещение границы Украины поможет России избежать новых ударов дронов по регионам страны. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Желательно дойти до западных границ Украины, чтобы эта страна или то, что от нее останется, прекратила быть частью проекта «Антироссия». И только тогда они успокоятся», — сказал сенатор, комментируя массовую атаку беспилотников на регионы РФ в ночь на субботу.

9 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили одну из самых масштабных атак дронов. Больше всего беспилотников (более 40) атаковали Таганрог в Ростовской области. В городе есть предприятие военной промышленности, на его территории начался пожар. На одном из беспилотников нашли надпись о Липецком металлургическом комбинате.

В ночь 8 марта Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников над Волгоградской областью и один над Белгородской.

Ранее Минобороны прокомментировало уничтожение дронов над четырьмя регионами России.

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