Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл расположение секретной базы в Одессе, где готовились специалисты по управлению морскими беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис, передает издание «Политyавигатор».

Меркурис пояснил, что президент Украины хотел провести награждение операторов беспилотников, которые атаковали корабль «Цезарь Куников», однако российская разведка отследила его передвижение.

«Таким образом, они [ВС России] узнали координаты базы, а затем нанесли удар», — сказал Меркурис, отметив, что под руинами здания осталось много высокопоставленных военнослужащих.

Аналитик подчеркнул, что если роль Зеленского в данном эпизоде всплывет, то «это вызовет большой гнев в западных столицах».

До этого Минобороны России заявило о нанесении ракетного удара по военной базе в промышленном районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили морские беспилотники для украинской армии.

Ранее Зеленский рассказал подробности удара ВС РФ по Одессе, где он находился.