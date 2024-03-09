Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел села Козинка в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Ведется обстрел Грайворонского городского округа, с. Козинка», – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали местных жителей спуститься в подвал или найти другое укрытие.

7 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Козинка. По его словам, в результате атаки пострадал один мужчина. Врачи диагностировали у него осколочные ранения ноги, при этом от госпитализации он отказался.

До этого ВСУ обстреляли поселок Красное, который находится в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Ранее ВСУ повредили ЛЭП в Белгородской области.