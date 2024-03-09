Пожар произошел на предприятии в Днепропетровской области Украины

В результате взрыва на одном из предприятий в Днепропетровской области Украины произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, спасатели оперативно справились с огнем. Что это за предприятие, чиновник не уточнил.

При этом некоторое время назад стало известно, что промышленный объект был поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области во время воздушной тревоги, начавшейся в городе в ночь на 9 марта.

В регионе Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов на окраинах Кривого Рога.

Также сирены звучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.