Россия полностью уничтожила центр космической разведки «Овидиополь-2», расположенный в поселке Аккаржа Одесской области, в районе Днестровского лимана. Об этом сообщает Telegram-канал »Военный обозреватель».

До распада Советского Союза, здесь размещался 8-й отдельный радиоузел Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. После вооруженного переворота на Украине в 2014 году и установления курса страны на вступление в НАТО, объект, как сообщается, был передан структурам Североатлантического альянса и активно использовался.

Повреждение некоего объекта в Одесской области также было среди сообщений Вооруженных сил Украины.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не собирается устранять президента Украины Владимира Зеленского, так как для российской армии есть более приоритетные цели.

Ранее сообщалось, что в Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры.