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Россия запросила заседание СБ ООН по Украине

Миссия России запросила проведения Совбеза ООН по Украине 22 марта

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Carlo Allegri/Reuters

Миссия России запросила проведения Совета безопасности ООН по Украине 22 марта. Об этом заявил первый заместитель постоянного председателя России в ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Российский дипломат высмеял изменение риторики Североатлантического альянса, представителя которого ранее заявляли, что Украина должна вступить в НАТО, так как это якобы защитит Киев от России. Вслед за этим риторика изменилась, и теперь НАТО заявляет, что Украина не должна проиграть, так как Россия якобы после этого нападет на страны НАТО.

Полянский отметил, что в этих заявлениях нет ни здравого смысла, ни последовательности.

«Впрочем, она красноречиво проявляется в том, как вы лепите из России образ врага и агрессора, опуская факты о том, что ваша агрессия против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад. Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета Безопасности», — заявил Полянский.

До этого первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не собирается устранять президента Украины Владимира Зеленского, так как для российской армии есть более приоритетные цели.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».

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