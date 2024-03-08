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Нидерланды направили фрегат для защиты судоходства в Красном море

Нидерланды присоединятся к миссии по безопасности судоходства в Красном море

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Unsplash

Нидерланды присоединятся к миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море и направляют туда свой фрегат. Об этом говорится в сообщении на сайте минобороны Нидерландов.

Речь идет о фрегате Военно-морского флота Нидерландов Zr. Ms. Tromp.

Отмечается, что фрегат противовоздушной обороны должен способствовать обеспечению безопасности и свободного прохода судов в море. Также Нидерланды рассматривают возможность отправки в Красное море многофункционального корабля поддержки Zr. Ms. Karel Doorman.

До этого стало известно, что доходы Суэцкого канала упали на 55% по сравнению с рекордными $9,4 млрд в 2022-2023 финансовом году из-за обстрелов повстанцев-хуситов судов в Красном море. Об этом заявил египетский министр финансов Мухаммед Мааит. Изменение маршрутов привело к увеличению стоимости и времени рейсов, резкому росту цен на нефть и страховых взносов на случай военных рисков.

Ранее глава управления Суэцкого канала назвал его незаменимым.

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