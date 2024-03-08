Украинская армия не может организованно отступать под Авдеевкой из-за отсутствия линии обороны. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«ВСУ из-за отсутствия надлежащих линий обороны к западу от Авдеевки приходится отправлять все больше и больше солдат к линии соприкосновения в бой против русских, так как у них нет укреплений, к которым можно было бы отступать», — заявил Меркурис.

Министерство обороны России 8 марта сообщило, что российские военные за неделю отразили 65 атак Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

В этот же день телеканал Welt сообщил, что конфликт на Украине близок к переломному моменту, Россия постепенно прорывает фронт на фоне неудач Вооруженных сил Украины из-за нехватки снарядов.

Ранее в США рассказали, почему ВСУ не могут пользоваться западным оружием.