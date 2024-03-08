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В Пентагоне «разжаловали» контрнаступление Украины в 2023 году

NYT: не все в Пентагоне считают действия Украины в 2023 году контрнаступлением

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Ряд чиновников Пентагона не считают военные усилия, предпринятые Украиной летом 2023 года, контрнаступлением. Об этом пишет The New York Times.

Главной претензией американских стратегов стало отсутствие единого решающего сражения, которое, по их мнению, должна была дать украинская армия. Вместо этого Киев разделил свои войска, отправив часть на восток, а часть на юг.

Бывший верховный главнокомандующий союзниками в Европе адмирал Джеймс Г. Ставридис пояснил изданию, что распыление сил, «когда вы пытаетесь атаковать везде», обычно ни к чему не приводит. «Пентагон считает это ошибкой и будет продолжать давать украинцам советы в этом направлении», — сказал он.

NYT пишет, что официальные лица Пентагона и сегодня дают украинской стороне советы относительно военной кампании 2024 года. В частности, опрошенные изданием стратеги рекомендуют ВСУ сосредоточить удары дальнего радиуса действия на Крымском мосту, который важен для снабжения российской армии на южном направлении.

6 марта украинский командующий заявил о подготовке к контрудару в 2024 году.

Ранее в США усомнились, что поставка Taurus и F-16 Украине изменит расклад сил.

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