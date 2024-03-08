На Украине признали риск потерять Харьков в этом году

Украина может потерять Харьков в 2024 году при условии, что будут сохраняться дефицит боеприпасов у Вооруженных сил Украины и превосходство российской армии. Об этом заявил в интервью журналистке Наталье Власовой директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Эксперт пояснил, что на ближайшие месяцы город вряд ли станет приоритетной целью для российской армии, но это может измениться в будущем до конца года.

«Если мы не получим западную военную помощь, прежде всего американскую, то наши вооруженные силы будут вынуждены весь этот год отступать», — заявил Бортник.

Он добавил, что ВСУ будет крайне сложно сопротивляться российской армии, которая обладает значительным преимуществом в численности личного состава, вооружениях и полным доминированием в воздушном пространстве.

До этого пророссийские подпольщики уничтожили в Херсоне прикомандированных из Киева сотрудников Службы безопасности Украины.

До этого политолог рассказал, что будет означать окончательное поражение Украины.