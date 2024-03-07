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Минобороны Эстонии отказалось от Mars и Nestle из-за Украины

МО Эстонии отказалось от продукции Mars и Nestle из-за солидарности с Киевом

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Global Look Press

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что продукцию PepsiCo, Mars и Nestle уберут из торговых точек на территории учреждений минобороны республики. Его слова приводит Postimees.

По его словам, так как данные компании работают в РФ, значит, поддерживают российскую экономику и военную машину.

«Я понимаю, что указание прекратить предлагать продукцию PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций в сфере управления минобороны может вызвать некоторый дискомфорт», — сказал он.

До этого Вооруженным силам Украины (ВСУ) запретили закупать продукцию Pepsi, KitKat и Milky Way. С недавних пор для закупок продуктов, которые будут поставляться ВСУ, введен новый критерий – отсутствие в списке «спонсоров войны», который составляет Национальное агентство по противодействию коррупции. Кроме того, к участию в торгах не будут допускаться поставщики, связанные с Россией или Белоруссией.

Ранее PepsiCo решила отказаться от поддержки Украины в рекламе продуктов на ее территории.

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