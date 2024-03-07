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Еще одна страна присоединилась к коалиции по обеспечению Киева системами ПВО

Минобороны ФРГ: Норвегия вошла в коалицию по обеспечению Украины средствами ПВО

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Global Look Press

Норвегия присоединилась к международной коалиции, которая занимается обеспечением Украины системами противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщается в официальном аккаунте министерства обороны Германии в социальной сети X (бывший Twitter).

В заявлении уточняется, что данную коалицию возглавляют Берлин и Париж. При этом целью ее работы является устойчивое укрепление украинской системы противовоздушной обороны.

«Сильный сигнал для Украины: Норвегия теперь также является частью объединенной коалиции», — говорится в публикации.

15 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о создании международной коалиции по обеспечению страны средствами ПВО и ПРО. По его словам, в тот момент в коалицию вошли 15 государств.

В конце февраля американский журнал Forbes сообщил, что в скором времени украинские войска могут остаться без снарядов к западным средствам противовоздушной обороны. Речь идет о боеприпасах для комплексов Patriot и NASAMS, которые не поставлялись в зону боевых действий с конца 2023 года.

Ранее в Минобороны ФРГ ответили на призыв Франции «не трусить» в вопросе поддержки Украины.

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