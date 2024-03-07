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Чешский журналист заявил о тяжелом положении ВСУ после сдачи Авдеевки

Корреспондент SZ Новак: ВСУ оказались в непростой ситуации после потери Авдеевки

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские войска оказались в тяжелой ситуации после сдачи донецкого города Авдеевки, заявил чешский корреспондент Ян Новак. Журналиста процитировало издание Seznam Zprávy, сотрудником которого он является.

В материале отмечается, что мужчина лично побывал в прифронтовых районах и недавно вернулся из командировки. По словам корреспондента, дефицит снарядов и нехватка людей — это две основные проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Новак подчеркнул, что украинские бойцы постоянно жаловались ему на проблемы с личным составом. Они рассказали ему о растущих потерях и большом количестве дезертиров.

Также журналист обратил внимание, что среди жителей прифронтовых районов чувствуется недовольство властями Украины. В частности, люди возмущены несоответствием слов политиков о ситуации на поле боя реальному положению дел. При этом в качестве примера корреспондент привел заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что с начала боевых действий армия страны якобы потеряла всего 31 тыс. солдат.

«На фронте над этой цифрой смеются, говорят, что это неправда», — пояснил Новак.

Ранее в министерстве обороны Украины рассказали о «трагическом» дефиците оружия.

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