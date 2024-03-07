Украина собралась купить у Казахстана военную продукцию РФ для нужд ВСУ

«Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках комплектующих для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, украинцам могут передать комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов СУ-24 и МиГ-29.

«Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO «Navico», «BSKey company», TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т.С.», — добавил источник.

Он предположил, что, возможно, Казахстан, придерживаясь политики многовекторности, таким образом пытается сохранить равноудаленную позицию по ситуации вокруг Украины в диалоге с западниками и Россией, которая, как он отметил, является главным гарантом безопасности республики.

«Но очевиден большой риск: за призрачные дивиденды – дискредитировать союзничество с Москвой и «подкосить» столь выгодную Казахстану экономическую кооперацию с Россией», — подчеркнул источник.

В ноябре 2023 года агентство Reuters писало , что президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Казахстан за отказ встать на сторону Москвы в вопросе Украины. Журналисты также отметили, что сосед России стал для Европы альтернативным поставщиком нефти на фоне отказа от российских энергоресурсов, а также важным звеном маршрута Китай – ЕС в обход России.

В апреле в Казахстане возбудили 10 уголовных дел об участии граждан в конфликте на Украине.

Ранее Украина и Казахстан провели совместную полицейскую операцию.