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Минобороны Белоруссии предупредило о том, что Запад готовится к войне

Минобороны Белоруссии заявило, что видит все признаки подготовки Запада к войне

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Белоруссия видит все признаки подготовки стран Запада к войне. Об этом сообщил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах – начальник главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский, слова которого передает пресс-служба Минобороны.

«Военная обстановка, которая сегодня складывается вокруг нашей страны, наращивание военного потенциала НАТО и, в частности, наших соседей с Запада по периметру, говорит о том, что, как сказал президент, нас в покое не оставят. Мы видим все признаки подготовки к войне, поэтому наша главная задача – быть начеку», — заявил Касинский.

7 марта политолог Дмитрий Родионов, комментируя стартовавшие учения НАТО, а также сообщения в европейских СМИ о некой «агрессии» РФ, заявил, что Запад намеренно готовит своих граждан к противостоянию с Россией.

В этот же день начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий сказал, что в результате эскалации конфликта на Украине не исключено начало боевых действий и крупномасштабной войны в Европе.

Ранее в Кремле предупредили Запад об играх с огнем.

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