Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области мирный житель получил ранение

Гладков: житель села Наумовка получил ранение во время атаки дрона ВСУ

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Мирный житель села Наумовка Белгородской области получил ранение во время атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что территорию атаковал дрон-камикадзе. Он упал и взорвался, а его осколки задели мужчину. Врачи зафиксировали у него травмы брюшной полости.

Гладков уточнил, что бригада скорой доставила раненого в городскую больницу № 2 Белгорода, ему оказывают всю необходимую помощь.

Также два населенных пункта в Курской области остались без света из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрела со стороны ВСУ. Под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района, никто не пострадал, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Предварительно, повреждения также получили частный дом и хозяйственная постройка. Старовойт обещал оказать помощь их собственникам.

Ранее российская система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа над Брянской областью.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами