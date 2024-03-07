В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области мирный житель получил ранение

Мирный житель села Наумовка Белгородской области получил ранение во время атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что территорию атаковал дрон-камикадзе. Он упал и взорвался, а его осколки задели мужчину. Врачи зафиксировали у него травмы брюшной полости.

Гладков уточнил, что бригада скорой доставила раненого в городскую больницу № 2 Белгорода, ему оказывают всю необходимую помощь.

Также два населенных пункта в Курской области остались без света из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрела со стороны ВСУ. Под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района, никто не пострадал, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Предварительно, повреждения также получили частный дом и хозяйственная постройка. Старовойт обещал оказать помощь их собственникам.

Ранее российская система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа над Брянской областью.