Российские следователи работают с эвакуированными жителями Авдеевки, которые рассказали о военных преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета (СК) России после совещания в Донецке с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.

По данным агентства, пострадавшие жители Авдеевки рассказали о преступлениях украинских военных, а также показали места дислокации подразделений вооруженных формирований противника, откуда обстреливали город.

17 февраля главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что приказал солдатам страны оставить Авдеевку. По словам военачальника, он принял такое решение из-за необходимости перебросить украинские подразделения на более выгодные позиции.

В российском правительстве пообещали восстановить Авдеевку за год после того, как от города отодвинут линию фронта.

Ранее бывший замглавы минобороны Украины Анна Маляр назвала сдачу Авдеевки освобождением.