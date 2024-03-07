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Стало известно, какую роль НАТО может отвести Швеции

FT: Швеция может стать хабом НАТО для переброски войск

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

После вступления в НАТО Швеция может стать логистическим хабом, через который альянс сможет оперативно перебрасывать войска. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как считают журналисты, появление Швеции в составе Североатлантического альянса откроет новые пути для поставок и обеспечения войск подкреплениями — произойдет это благодаря тому, что в распоряжении НАТО окажется остров Готланд, находящийся в середине Балтийского моря и являющийся важным транспортным узлом.

Таким образом альянсу станет проще оборонять Прибалтику, страны которой ранее полагались на Сувалкский коридор, отделяющий их от Польши.

26 февраля парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО, а накануне глава венгерского государства Тамаш Шуйок подписал соответствующий документ. Таким образом, Венгрия стала последней страной из 31 члена альянса, которая ратифицировала вступление в НАТО Швеции. Дата официального присоединения страны к альянсу — 11 марта.

Ранее стали известны последствия вступления в НАТО для Швеции.

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