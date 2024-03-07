Ракетная опасность объявлена в Старооскольском округе Белгородской области

В Старооскольском городском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.

«Внимание! (…) Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

В ночь на 7 марта ракетная опасность была объявлена также в Курской области.

Кроме того, два беспилотника ВСУ сбили над Тульской областью.

6 марта средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе села Ближнее Белгородской области.

3 марта Вооруженные силы России за сутки уничтожили 143 украинских беспилотника и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.