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Ракетная опасность объявлена в Старооскольском округе Белгородской области

МЧС Белгородской области сообщило о ракетной опасности в Старооскольском округе

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Global Look Press

В Старооскольском городском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.

«Внимание! (…) Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

В ночь на 7 марта ракетная опасность была объявлена также в Курской области.

Кроме того, два беспилотника ВСУ сбили над Тульской областью.

6 марта средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе села Ближнее Белгородской области.

3 марта Вооруженные силы России за сутки уничтожили 143 украинских беспилотника и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.

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