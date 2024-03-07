Украинские беспилотники приближаются к Воронежской области. Такой информацией в своем Telegram-канале поделился глава региона Александр Гусев.

Была объявлена опасность атаки.

«Уважаемые воронежцы, объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники. Силы ПВО готовы», — говорится в сообщении.

Ракетную опасность также объявили в Курской и Белгородской областях.

6 марта под Воронежем возле нефтехранилища произошел взрыв.

До этого ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале призвал местных жителей не снимать и не публиковать в соцсети и на различные интернет-ресурсы записи с мест падений беспилотников.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».