Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники приближаются к Воронежской области

К Воронежской области приближаются беспилотники, объявлена опасность атаки

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Украинские беспилотники приближаются к Воронежской области. Такой информацией в своем Telegram-канале поделился глава региона Александр Гусев.

Была объявлена опасность атаки.

«Уважаемые воронежцы, объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники. Силы ПВО готовы», — говорится в сообщении.

Ракетную опасность также объявили в Курской и Белгородской областях.

6 марта под Воронежем возле нефтехранилища произошел взрыв.

До этого ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале призвал местных жителей не снимать и не публиковать в соцсети и на различные интернет-ресурсы записи с мест падений беспилотников.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами