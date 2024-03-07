Над Тульской областью сбили два беспилотника ВСУ

Два украинских беспилотника сбиты силами противовоздушной обороны РФ над Тульской областью. Об этом сообщает региональное министерство безопасности.

«В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

6 марта средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над Воронежем.

В тот же день беспилотник ВСУ был сбит под Курском, а также в районе села Ближнее Белгородской области.

Ранее стало известно, что концерн «Алмаз-Антей» создал новые средства борьбы с дронами.