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Над Тульской областью сбили два беспилотника ВСУ

Средства ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью

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Валентин Капустин/РИА Новости

Два украинских беспилотника сбиты силами противовоздушной обороны РФ над Тульской областью. Об этом сообщает региональное министерство безопасности.

«В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

6 марта средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над Воронежем.

В тот же день беспилотник ВСУ был сбит под Курском, а также в районе села Ближнее Белгородской области.

Ранее стало известно, что концерн «Алмаз-Антей» создал новые средства борьбы с дронами.

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