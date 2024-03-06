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Украинцу отключили свет до того, как забрать в армию

Сотрудники ТЦК отключили одесситу свет, прежде чем задержать

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) отключили одесситу свет, прежде чем задержать. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

На камерах видеонаблюдения видно, что украинские военкомы подошли к домовому щитку и отключили мужчине электричество. Когда ничего не подозревающий мужчина вышел из квартиры, сотрудники ТЦК схватили его и силой утащили за собой — задержанный мужчина не успел скрыться в квартире.

Судя по камерам, инцидент с задержанием произошел поздно вечером во вторник, 5 марта.

До этого депутат Верховной рады, член парламентского комитета по обороне Федор Вениславский заявил, что по новому закону Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут мобилизовать «значительно меньше» 500 тысяч человек.

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в украинскую армию необходимо мобилизовать 450 тысяч человек.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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