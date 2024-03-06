Украинцу отключили свет до того, как забрать в армию

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) отключили одесситу свет, прежде чем задержать. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

На камерах видеонаблюдения видно, что украинские военкомы подошли к домовому щитку и отключили мужчине электричество. Когда ничего не подозревающий мужчина вышел из квартиры, сотрудники ТЦК схватили его и силой утащили за собой — задержанный мужчина не успел скрыться в квартире.

Судя по камерам, инцидент с задержанием произошел поздно вечером во вторник, 5 марта.

До этого депутат Верховной рады, член парламентского комитета по обороне Федор Вениславский заявил, что по новому закону Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут мобилизовать «значительно меньше» 500 тысяч человек.

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в украинскую армию необходимо мобилизовать 450 тысяч человек.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.