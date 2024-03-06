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Болгарские военные начали транспортировку бронетехники для ВСУ

BTV: болгарские военные начали транспортировку 100 подержанных БТР на Украину

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Alex Brandon/AP

Болгария начала транспортировку бронетранспортеров (БТР) на Украину. Об этом сообщает телеканал BTV.

В сообщении уточнили, что первые БТР со склада жандармерии отправили на погрузку на железнодорожную станцию.

В конце 2023 года правящее большинство отклонило вето президента на поставку техники. Украине решили предоставить боевые машины, которые МВД Болгарии не использует, это около 100 БТР и запчасти к ним.

До этого сообщалось, что поставка партии старых бронетранспортеров из Болгарии на Украину задерживается. Журналисты выяснили, что процесс передачи 100 старых БТР завис из-за того, что стороны не могут договориться о покрытии расходов на их транспортировку.

В январе глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отмечал, что Украина заинтересована в поставках от западных стран старого и сломанного оружия.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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